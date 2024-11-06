وزارة العمل : ندوة توعوية تحت شعار”سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع شركة للقطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بعنوان: "خطة الإخلاء والطوارئ بالمنشآت، بشركة إنفت أبو رواش ، بمنطقة شمال الجيزة ، يأتي ذلك بمشاركة عدد 30 من العاملين بالشركة ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر بيئة العمل ، و الحرائق وكيفية مواجهتها ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة جرت فعالياتها تحت رعاية الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وألقاها الكيميائي أحمد أمين مفتش مكتب شمال الجيزة ، وتم عمل محاكاة فعلية لكيفية استخدام أجهزة الإطفاء.