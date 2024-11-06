وزارة العمل : بدء تنفيذ 6 دورات تدريب مجانية لتأهيل الشباب بمراكز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، افتتحت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عدد 6 دورات تدريبية مجانية على مهن : صيانة واصلاح التليفون المحمول ، وصيانة وإصلاح الحاسب الآلي ، بمركز تدريب مهني سوهاج ، والمشغولات اليدوية ، واصلاح وصيانة التليفون المحمول ، بمركز التدريب المهنى بطهطا ، ومهنة المساحة والخرائط ، والخياطة والتفصيل ، بمركز تدريب مهني الكوثر ، تهدف هذه الدورات إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضح د.حازم علي حسن مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية أن الدورات التدريبية المنفذة تأتى إشراف وكيلة المديرية إلهام أبو زيد ، كما أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بإدارة التدريب المهني او بمقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، كما تقوم مديرية العمل من خلال إدارة التدريب المهني بمتابعة تنفيذ الدورات وضمان حصول المتدربين على أفضل تدريب يؤهلهم لدخول سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم .