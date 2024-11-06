نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة المصرية تحتفي بضيوف المنتدى الحضري العالمي الـ 12 بحفل فني ومعرض تراثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر وزارة الثقافة في فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعقد في مصر بمشاركة 174 دولة.

في مساء الخميس 7 نوفمبر، ستنظم الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة حفلًا فنيًا كبيرًا في قلعة صلاح الدين، حيث ستشارك فيه فرقتا "النيل" و"بورسعيد" للفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض موسيقي وغنائي كبير لمركز "تنمية المواهب" التابع لدار الأوبرا المصرية.

دور الوزارة في تعزيز التنمية الحضرية

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن هذا المنتدى يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويعزز التزام الوزارة بتطبيق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة، تركز على إحياء التراث المعماري وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة.

فتح المتاحف وإقامة المعرض التراثي

كجزء من مشاركتها في المنتدى، قامت وزارة الثقافة بفتح المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية لزوار المنتدى.

كما نظمت الوزارة جناحًا خاصًا في المعرض الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث تم عرض مجموعة من الأعمال التراثية والفنية مثل "الخزف، الصدف، النحاس، وأعمال الجبس" من إنتاج مركز الحرف بالفسطاط التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

مشاركة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الفعاليات الحوارية والنقاشية للمنتدى، من أبرزها ندوة "إحياء القاهرة التراثية" وجلسة "تحسين الصورة البصرية للمدن" التي تناولت تقنيات ومواد البناء التقليدية.

ملتقى القاهرة للحرف التراثية

في إطار فعاليات المنتدى، نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة القاهرة ملتقى "أيادي بلادي" للحرف التراثية والتقليدية في حديقة الأندلس التاريخية.

تضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية مثل صناعة الجلد، الفخار، النقش على النحاس، والتطريز اليدوي، بالإضافة إلى فنون الخيامية والنسيج.