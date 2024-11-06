نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات مشددة من التعليم بشأن غياب الطلاب بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظمت الدراسة بالمدارس للشهر الثاني على التوالي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن هناك رقابة شديدة من الإدارات التعليمية على كشوف الغياب داخل الفصول بالمدارس.

وأشارت المصادر، إلى أنه يلزم على كل معلم فصل بتدوين غيابات الطلاب على موقع الوزارة التطبيق الالكتروني لمتابعته من قبل لجان المتابعة بديوان الوزارة.

وأوضحت أنه تم التشديد على المدارس بارسال إنذارات لأولياء أمور الطلاب الذين تعدوا الفترة القانونية للغياب بهذا العام الدراسي، وتجاوزوا نسبة الغياب المحددة.

وأكدت المصادر، أنّه لن يعتد بأي شهادات مرضية سوى المعتمدة بالختم الثلاثي من التأمين الصحي، لتوزيع درجات المواظبة.

جدير بالذكر، أنه جاءت تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن الغياب كالتالي:

1 ـ لن يعتد بأي شهادات مرضية سوى المعتمدة بالختم الثلاثي من التأمين الصحي.

2- يتم رصد الغياب في كل حصة بمعرفة مدرس الحصة لتوزيع درجات المواظبة.

3- يتم رصد الغياب بمعرفة شئون الطلبة بالمدرسة وتسجيل الغياب يوميًا على قاعدة بيانات الوزارة.

4- هذا العام مختلف عن أي عام سبق لذا نناشد أولياء الأمور حث الطلاب على الالتزام والانضباط من أجل مصلحتهم.

5- المواظبة والسلوك والتقييمات والواجبات المنزلية لكل مادة تشكل 70% بينما تشكل امتحانات الترم والشهور فقط 30%.

6- يتم نشر من تجاوز نسب الغياب على صفحة المدرسة