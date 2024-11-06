نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة لمعبد الأقصر ضمن أسبوع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد معبد الأقصر يوم الثلاثاء زيارة مميزة لأطفال المحافظات الحدودية، الذين يشاركون في فعاليات الأسبوع الرابع والثلاثين من مشروع "أهل مصر".

وتنظم الفعالية الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي للأطفال في ظل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جولة تعليمية مع كبير مفتشي معبد الأقصر

رافق نجم مصطفى، كبير مفتشي المعبد، الأطفال في جولة تعليمية حيث تعرفوا على تاريخ معبد الأقصر الذي يعد من أهم المعابد المصرية القديمة.

تم بناء المعبد من البازلت والجرانيت، وهو مخصص لعبادة المعبود آمون رع ويتميز بتصميمه الهندسي الفريد والنقوش الرائعة.

أهم المعالم الأثرية في المعبد

تضمن شرح مصطفى للأطفال معلومات عن المعالم الأثرية المميزة في المعبد، ومنها طريق الكباش الذي يربط معبدي الكرنك والأقصر، وأهمية التماثيل الموجودة به والتي تعود إلى عصور الفراعنة، بالإضافة إلى الترميمات الحديثة التي أضفت جمالًا على المعبد، بما في ذلك الإضاءة الليلية.

اكتشافات تاريخية وتجربة ثقافية متكاملة

خلال الجولة، تعرف الأطفال على تماثيل الملك رمسيس الثاني، واطلعوا على تاريخ مسجد أبو الحجاج والكنائس القديمة.

كما تطرقوا إلى معركة "قادش" الشهيرة التي خاضها رمسيس الثاني، التي انتهت بمعاهدة السلام الشهيرة.

الجولة تختتم بالتعرف على قاعة الملك أمنحتب الثالث

اختتم الأطفال جولتهم بالتعرف على قاعة الاحتفالات الشهيرة للملك أمنحتب الثالث، والتي تحتوي على خبيئة نادرة تحتوي على 26 تمثالًا مميزًا تم اكتشافها في عام 1989.

برنامج الأسبوع الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

يتضمن الأسبوع فعاليات متنوعة مثل ورش فنية وحرفية، وزيارات لأماكن سياحية وأثرية مشهورة في الأقصر. كما يختتم الأطفال الجولة بجولة حرة في أسواق وكورنيش المدينة.

أهمية مشروع "أهل مصر"

يعد مشروع "أهل مصر" من أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف إلى تشكيل الوعي الثقافي وتعزيز قيم الانتماء لدى الأطفال والشباب، ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.