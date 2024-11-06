نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تغلق حساباتها على السوشيال ميديا بعد موجة هجوم واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الأيام القليلة الماضية، أصبحت الفنانة الشابة أسماء جلال محط اهتمام واسع على منصات السوشيال ميديا، بعدما تصدرت التريند بشكل متكرر بسبب هجوم الجمهور عليها.

الحملة ضدها تزامنت مع مشاركتها المكثفة في الأعمال الفنية، التي جعلت اسمها يتردد في أوساط جيلها من الفنانات، ولكن ليس بالطريقة التي توقعتها.

الصور القديمة وظهورها الجديد

بدأت الانتقادات بمقارنة صور قديمة لها أثناء ارتدائها الحجاب في عام 2015 مع إطلالاتها الحديثة التي وصفها البعض بالجريئة، خاصة في المناسبات الكبيرة مثل "ريد كاربت" المهرجانات السينمائية أو أثناء اللقاءات الصحفية.

الجمهور لم يتوانَ عن التعبير عن استيائه من التناقض بين صورة الحجاب السابقة وصورة الفتاة العصرية التي تظهر الآن، ما أثار موجة من الجدل.

أعمالها الفنية وتعاونها مع نجوم الجيل

كما أثارت الفنانة الجدل بعد ظهورها المتكرر في أعمالها الفنية الأخيرة، مثل فيلم "وش في وش" ومسلسلي "خلي بالك من زيزي" و"الهرشة السابعة"، حيث ظهرت إلى جانب النجمة أمينة خليل.

اللافت أن هذه الأعمال جعلتها تشارك أمينة في العديد من المحافل الفنية، بعد أن كانت قد ظهرت معها في الماضي كمجرد معجبة خلال فترة ارتدائها الحجاب.

تأثير الحملة على حياتها الشخصية

على إثر الهجوم العنيف، قررت أسماء جلال حذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام، لتجنب المزيد من الانتقادات.

وهو ما يطرح تساؤلات حول تأثير هذه الحملة على حياتها الشخصية والمهنية، وكيف ستتعامل مع الوضع الحالي في ظل هذا الضغط الإعلامي والشعبي.