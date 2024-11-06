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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، أكد جاهزية عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا لمباراة زد التي ستقام يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.

الأهلي يؤكد جاهزية السولية وكهربا لمباراة زد ويؤكد غياب 3 لاعبين

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "أشتكى كهربا والسولية من كدمة في الركبة، تسببت في إبعاد الأول عن قائمة الفريق في مباراة سيراميكا السبت الماضي".



وتابع: "فيما تعرض الثاني للكدمة خلال المباراة ذاتها التي فاز فيها الأهلي 5-2 وأعلن الجهاز الطبي جاهزية السولية وكهربا بعدما شارك الثنائي في مران الفريق أمس، الثلاثاء، بشكل طبيعي.



وأضاف: "أما بالنسبة للغيابات، فيستمر غياب ياسر إبراهيم لإصابته بآلام في عضلات البطن الُسفلى، ونفس الأمر بالنسبة للمغربي أشرف داري الذي يعاني من آلام شديدة في الكاحل تحتاج إلى عدة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية".



وأردف: "كما يغيب كريم نيدفيد عن مباراة زد لإصابته بإجهاد في السمانة وبذلك ينضم الثلاثي، ياسر إبراهيم وأشرف داري وكريم نيدفيد لقائمة المُصابين بالفريق، وهم الثلاثي، محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد وإن كان معلول وكريم فؤاد خرجا من قائمة الأهلي للموسم الجديد للإصابة الطويلة ".

