نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل شخصية مي عمر في مسلسل “إش إش” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق عمل وصناع مسلسل "إش إش" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، تصوير المشاهد المتبقية لهم، والعمل تلعب خلاله مي عمر دور شخصية مختلفة وهى شخصية راقصة درجة ثالثة، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني 2025، ومن المفترض الانتهاء من تصويره خلال شهر نوفمبر الجاري.

أحداث مسلسل "إش إش"

حيث تدخل إش إش وهذه الشخصية التي تلعبها الفنانة مي عمر صراعات مع خالتها والتي تلعب دورها الفنانة هالة صدقي وذلك بسبب عملهما في مهنة واحدة.

كما يقوم فريق عمل مسلسل "إش إش" بتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من أكتوبر وبعض شوارع وسط البلد، ومن المتوقع أن يستمر التصوير لما يقرب من 4 أيام.

أبطال مسلسل "إش إش"

و تضم قائمة أبطال مسلسل "إش إش" عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: مي عمر، إدوارد، علاء مرسي، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، دينا، إيهاب فهمي، طارق النهري وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

الفنانة مي عمر

آخر أعمال الفنانة مي عمر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول المحامية الطموحة ( نعمة) التي تعمل على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه، ولقد حقق مسلسل "نعمة الأفوكاتو" نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة ونال إعجاب الجميع وأشاد به.



أبطال وصناع مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.