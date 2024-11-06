اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حسن شاكوش وحمو بيكا يحييان حفلاً مميزاً في مطعم “ذا شو” بدبي

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر حسن شاكوش وحمو بيكا يحييان حفلاً مميزاً في مطعم “ذا شو” بدبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - يستعد الفنانان الشعبيان المصريان حسن شاكوش وحمو بيكا لإحياء حفلة استثنائية في مطعم “ذا شو” بدبي، يوم 8 نوفمبر، حيث يعد هذا العرض بأن يكون مليئاً بالطاقة والأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور.

وفي تصريح خاص، قال حسن شاكوش: “متحمس جداً للقاء جمهوري في دبي وتقديم عرض مميز لا ينسى، وأتمنى أن يستمتع الجميع بالأجواء الرائعة التي نحضرها”.

وأضاف حمو بيكا: “أنا سعيد بفرصة الغناء لجمهوري في دبي، ونتطلع لجعل هذا الحفل واحداً من أقوى الحفلات هذا الموسم”.

للحجز والاستعلام: 0545227763

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا