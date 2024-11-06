حسن شاكوش وحمو بيكا يحييان حفلاً مميزاً في مطعم “ذا شو” بدبي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - يستعد الفنانان الشعبيان المصريان حسن شاكوش وحمو بيكا لإحياء حفلة استثنائية في مطعم “ذا شو” بدبي، يوم 8 نوفمبر، حيث يعد هذا العرض بأن يكون مليئاً بالطاقة والأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور.

وفي تصريح خاص، قال حسن شاكوش: “متحمس جداً للقاء جمهوري في دبي وتقديم عرض مميز لا ينسى، وأتمنى أن يستمتع الجميع بالأجواء الرائعة التي نحضرها”.

وأضاف حمو بيكا: “أنا سعيد بفرصة الغناء لجمهوري في دبي، ونتطلع لجعل هذا الحفل واحداً من أقوى الحفلات هذا الموسم”.

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