ريال مدريد يوضح طبيعة إصابة تشواميني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أعلن ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن إصابة لاعبه الفرنسي، أوريلين تشواميني، أثناء مباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها الميرنجي بنتيجة 3-1.

وكان أنشيلوتي استبدل اللاعب الفرنسي بين شوطي اللقاء حيث دفع بدلاً عنه مواطنه كامافينجا.

وقال الميرنجي في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر”.

ومن المتوقع غياب اللاعب عن مواجهة أوساسونا المقبلة في الدوري الإسباني، وهي المباراة الأخيرة للملكي قبل فترة التوقف الدولي.

وكان تشواميني تعرض للعديد من الانتقادات بسبب الأداء الذي قدمه أمام ميلان حيث تسبب بالهدفين الأول والثاني للنادي الإيطالي، وتعرض لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير الحاضرة في ملعب “سانتياغو برنابيو”.