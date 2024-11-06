الكشف عن قائمة المرشحين لخلافة أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن قائمة المرشحين التي وضعها ريال مدريد لخلافة الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بتدريب الميرنجي، في حال الاستقرار على رحيله، خلال الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب الإيطالي رفقة ريال مدريد، وخاصة بعد الخسارة أمام برشلونة وميلان على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، كشفت أن قادة ريال مدريد وفي مقدمتهم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وجهوا رسائل الطمأنينة للمدرب الإيطالي، رغم القلق بشأن ما يقدمه الفريق في المباريات الأخيرة.

وأفادت الصحيفة: “هناك أيضاً ثقة بأنه إذا كان هناك شخص قادر على قلب الأمور، فهو كارلو أنشيلوتي، الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2026”.

وكشفت الصحيفة، أن ريال مدريد يستبعد اتخاذ قرارات جذرية في الوقت الحالي تتعلق بمستقبل المدرب الإيطالي، ولكنه يستعد لأي طارئ ولهذا وضع قائمة من المرشحين لخلافة المدرب الإيطالي.

وكشفت الصحيفة، أن ريال مدريد وضع سانتياغو سولاري، والذي سبق له تدريب الفريق، بالإضافة لمدرب الكاستيا، راؤول غونزاليس ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة، بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم.

ويعد الإسباني، تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الحالي، المرشح الأبرز لتدريب الفريق، بداية من الموسم المقبل، وفقاً للعديد من التقارير الصحفية.