حيل ذكية لحفظ الخضار لأطول فترة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - نصائح فعّالة لتمديد عمر الخضار في الثلاجة

تُعد الخضار جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي اليومي، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. ومع ذلك، يمكن أن تتعرض الخضار للتلف بسرعة إذا لم تُحفظ بشكل صحيح. إذا كنت ممن يعانون من هذا الأمر، فلا داعي للقلق، حيث يمكنك اتباع بعض الحيل الذكية التي تساعد على إطالة عمر الخضار لديك، مما يوفر لك المال ويقلل من هدر الطعام.

احفظ الخضار في المكان المناسب

من الأهمية بمكان أن تعرف أين تحفظ أنواع الخضار المختلفة داخل الثلاجة. فبعض الخضار تحتاج إلى حرارة أقل وبرودة زائدة، بينما تحتاج أخرى إلى تهوية جيدة. على سبيل المثال:

الخضار الورقية: احفظها في أكياس مثقبة تسمح بدخول الهواء، وضعها في درج الخضار. يمكنك أيضًا وضع مناديل ورقية لامتصاص الرطوبة الزائدة.

احفظها في أكياس مثقبة تسمح بدخول الهواء، وضعها في درج الخضار. يمكنك أيضًا وضع مناديل ورقية لامتصاص الرطوبة الزائدة. البطاطا والبصل: احتفظ بها في مكان بارد وجاف خارج الثلاجة، حيث إن الرطوبة العالية تؤدي إلى تعفنها.

احتفظ بها في مكان بارد وجاف خارج الثلاجة، حيث إن الرطوبة العالية تؤدي إلى تعفنها. الطماطم: يفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة، حيث إن التخزين في الثلاجة يمكن أن يغير من نكهتها.

التجميد للحفاظ على الخضار لفترة أطول

إذا كنت تشتري كميات كبيرة من الخضار، يمكنك تجميدها لحفظها لفترة أطول. لكن يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة قبل وضعها في الفريزر:

التبييض: قم بسلق الخضار سريعًا لبعض الثواني ثم اغمرها في ماء مثلج لوقف عملية الطهي.

قم بسلق الخضار سريعًا لبعض الثواني ثم اغمرها في ماء مثلج لوقف عملية الطهي. التجفيف: تأكد من تجفيف الخضار تمامًا قبل وضعها في أكياس التجميد لتجنب تكون الثلج.

تأكد من تجفيف الخضار تمامًا قبل وضعها في أكياس التجميد لتجنب تكون الثلج. التعبئة محكمة الإغلاق: استخدم أكياس التجميد ذات التفريغ الهوائي للحفاظ على الخضار من تعرضها للهواء، مما يقلل من جودة الطعم والقيمة الغذائية.

الحفاظ على نضارة الأعشاب الطازجة

الأعشاب مثل النعناع والكزبرة والبقدونس يمكن أن تذبل بسرعة. لذا إليك طريقة بسيطة للحفاظ على نضارتها:

قم بقطع أطراف الأعواد وضع الأعشاب في كوب مع القليل من الماء، ثم غط الكوب بكيس بلاستيكي وضعه في الثلاجة.

يمكنك أيضًا تغليف الأعشاب بورق مطبخ مبلل ثم وضعها في كيس بلاستيكي مثقوب.

تجنب غسل الخضار قبل التخزين

قد يبدو من الأنسب غسل الخضار قبل تخزينها، ولكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تلف أسرع بسبب الرطوبة المتبقية. من الأفضل غسل الخضار قبل استخدامها مباشرة.

باتباع هذه الحيل البسيطة، يمكنك الاستمتاع بخضار طازجة لفترات أطول ودون القلق من تلفها سريعاً، مما يساهم في توفير نفقاتك الغذائية وتقليل هدر الطعام.