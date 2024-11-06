طريقة تحضير الشاكرية في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - ما هي الشاكرية؟

الشاكرية هي طبق تقليدي شهير في المطبخ السوري واللبناني، يتميز بنكته الغنية وقوامه الكريمي. يُعد هذا الطبق من اللحوم المطبوخة بالزبادي المطبوخ مع بصل وتوابل معينة، ويُقدَّم عادةً مع الأرز أو الخبز الطازج.

المكونات المطلوبة لتحضير الشاكرية

إليك قائمة بالمكونات اللازمة لتحضير الشاكرية في المنزل:

مكونات الشاكرية

500 غرام من لحم الضأن، مقطع إلى مكعبات

2 كوب من الزبادي الطبيعي

1 بصلة كبيرة، مفرومة ناعماً

3 ملاعق كبيرة من النشا

2 كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

رشة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

قليل من البهارات المشكلة (اختياري)

خطوات تحضير الشاكرية في المنزل

اتبع هذه الخطوات لتحضير طبق شهي ولذيذ من الشاكرية:

تحضير اللحم

سخّن زيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة. أضف البصل المفروم وقلبه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون. أضف اللحم وقلبه جيدًا حتى يتغير لونه وينضج قليلاً. أضف رشة فلفل أسود وقليل من الملح، وأي بهارات أخرى تفضلها.

تحضير خليط الزبادي

في وعاء آخر، قم بخلط الزبادي مع النشا والماء حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس. ضع الوعاء على نار هادئة وقلب باستمرار حتى يبدأ الخليط بالغليان ويصبح كثيفاً قليلاً.

الخطوة الأخيرة

أضف خليط الزبادي إلى القدر مع اللحم، واتركه ليطهى على نار منخفضة لمدة 20 دقيقة، مع التقليب بين الحين والآخر. تأكد من تعديل التوابل والملح وفق ذوقك قبل التقديم.

نصائح لتقديم الشاكرية

تُقدّم الشاكرية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي الطازج.

يمكنك تزيين الطبق بالبقدونس المفروم لإضفاء نكهة إضافية وجمالية على الطبق.

تُعتبر الشاكرية مثالية للعزائم وجلسات العائلة الخاصة.

باستخدام هذه الطريقة البسيطة، يمكنك إعداد طبق من الشاكرية السورية اللذيذ في منزلك بكل سهولة، والاستمتاع بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء.