نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ترامب يفوز بولاية أوهايو وتكساس وهاريس تحصد ولاية ديلاوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية أوهايو، ليحصل على 17 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وتأتي هذه النتيجة كجزء من سلسلة انتصارات يحققها ترامب، حيث أفادت تقارير من "إديسون ريسيرش" بأن ترامب يتقدم في ولاية جورجيا الحاسمة، محققًا 52.9% من الأصوات مقابل 46.4% لكامالا هاريس، وذلك بعد فرز 70% من الأصوات.

وفي انتصار آخر، حصد ترامب أربع ولايات إضافية من بينها ولاية تكساس، ذات الثقل الكبير في المجمع الانتخابي. في المقابل، تمكنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من الفوز بولاية ديلاوير، ما يعزز رصيدها الانتخابي في السباق الرئاسي.

وتشير هذه النتائج إلى تصاعد التنافس بين المرشحين، إذ تظل ولايات مثل جورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا في قلب الصراع الانتخابي، ومن المحتمل أن تحدد نتائجها الفائز في هذا السباق الحاسم.