نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كيفية توثيق عدادات المياه والكهرباء عبر تطبيق توكلنا في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم خدمة توثيق عدادات المياه والكهرباء عبر تطبيق "توكلنا" في السعودية كإحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى تسهيل ربط بيانات المستفيدين الفعليين ببيانات العدادات، بما يضمن دقة المعلومات ويوفر خدمات محدثة للمستخدمين. وقد أُطلق هذا التحديث بالتعاون مع مقدمي خدمات الكهرباء والمياه مثل شركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية، ليتمكن المستخدمون من توثيق عداداتهم بيسر وفاعلية باستخدام التطبيق.

خطوات توثيق عداد المياه والكهرباء عبر "توكلنا"

يمكن للمستخدمين توثيق عداداتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق توكلنا: في البداية، يُفتح تطبيق توكلنا، ومن ثم يتم اختيار "الخدمات العامة". اختيار خدمة توثيق العدادات: من بين الخيارات المتاحة في قائمة الخدمات، يتم الضغط على "توثيق العدادات". الدخول إلى خدمة توثيق العدادات: عند الوصول إلى صفحة الخدمة، يختار المستخدم "وثق عدادك الآن"، ليتم عرض قائمة بالعدادات المرتبطة بحسابه. مراجعة بيانات العدادات: ستظهر قائمة بعدادات المياه والكهرباء، ويُطلب من المستخدم مراجعة البيانات لكل عداد. التأكيد أو التعديل: إذا كانت البيانات صحيحة ومتوافقة مع حساب المستخدم، يمكن تأكيدها، أما إذا كانت غير دقيقة، فيُسمح برفض البيانات. تحديد العلاقة بالعداد: بعد التأكيد، يختار المستخدم نوع علاقته بالعداد، سواء كان "مستخدمًا فعليًا" أو "مالكًا". تأكيد عملية التوثيق: يتم تأكيد العداد وتقديم البيانات المطلوبة للجهات المعنية التي ستراجع الطلب وتصدر الموافقة على توثيق العداد.

الفئات المستهدفة من خدمة توثيق العدادات

تستهدف خدمة توثيق العدادات فئات معينة من الأفراد الذين لم تُوثق عداداتهم مسبقًا. وقد تزايدت الاستفسارات حول هذه الخدمة على حساب "خدمة المستفيدين" التابع لتطبيق "توكلنا"، حيث أوضح الحساب أن بعض المستخدمين قد لا تظهر لهم خانة التوثيق نظرًا لأن عداداتهم موثقة من قبل. أما بالنسبة لأولئك الذين لم تظهر لهم البيانات، فهذا يعني أنه لا حاجة لتوثيق عداداتهم مرة أخرى.

أهمية توثيق عدادات المياه والكهرباء عبر "توكلنا"

تهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر ضمان دقة البيانات وربطها بالمستخدمين الفعليين للعدادات، مما يسهل على مقدمي الخدمة توفير خدمات أفضل ومتابعة الاستهلاك بشكل أدق. كما يساعد هذا التوثيق على تقليل التحديات الإدارية ويعزز كفاءة إدارة موارد المياه والكهرباء، بما يعود بالفائدة على المستخدمين والجهات المقدمة للخدمة.