نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدفع بالطائرة الـ 11 لإغاثة الشعب السوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.