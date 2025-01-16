مدارس الرياض تحتفي غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها

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أحمد جودة - القاهرة - تحتفي مدارس الرياض غدًا بالذكرى الخمسين لتأسيسها، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لمدارس الرياض -حفظه الله.

ورفع رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض، الدكتور بدر بن حمود البدر، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، التي تعكس الدعم المستمر والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع التعليم، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مسك -حفظه الله- على جهوده لضمان استمرار إرث مدارس الرياض وتعظيم مداه من خلال ضم المدارس تحت مظلة مؤسسة مسك، وبهذا الانضمام والتكامل تجتمع روح الشباب بالإرث العريق لتحقيق تلك الغاية النبيلة.

من جانبه، قال المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي: "نحتفي في مدارس الرياض بخمسة عقودٍ من التميّز وصناعة الأثر في التعليم، وتنشئة أجيال قيادية قادرة على بناء المستقبل، عبر صرحٍ تعليميٍ وطنيٍ أسهم في تعزيز القيم، وبناء العقول على مدار خمسين عامًا من العطاء والإنجاز".

وأضاف: "خلال العقود الخمسة الماضية، عملت مدارس الرياض على إعداد الطلاب ليُصبحوا قادةً يمتلكون فكرًا واعيًا وإدراكًا متقدمًا، مؤهلين بالأُسس الأكاديمية والقيم الوطنية اللازمة لقيادة التأثير الإيجابي في المملكة".

يذكر أن مدارس الرياض قادت على مدى خمسين عامًا، مسيرة التعليم المتميز، ووضعت معايير جديدة للابتكار والجودة، مما جعلها منارة تعليمية تُلهم أجيال الحاضر والمستقبل، حيث خرّجت نخبة من القادة وصناع القرار الذين أصبحوا اليوم ركنًا أساسيًا في تحقيق التحول الوطني ورؤية المملكة الطموحة.