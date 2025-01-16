نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبير يستقبل مستشار أمين عام الأمم المتحدة للعمل المناخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة والأمين العام المساعد المعني بالعمل المناخي والتحول العادل سيلوين هارت.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لتعزيز العمل المناخي، واستعراض جهود ومبادرات المملكة في الحفاظ على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي.