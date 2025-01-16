نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام هذه المباراة فى الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري كريستيان جروس على التشكيل التالي:

يأتي في حراسة المرمى: محمد عواد.

يكون في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

يأتي في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد سيد “زيزو”.

ومن المقرر ان تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.