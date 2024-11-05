لويس دياز رجل مباراة ليفربول وباير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - حصل الدولي الكولومبي لويس دياز على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول الإنكليزي وضيفهباير ليفركوزن الألماني، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقالت لجنة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: لقد أظهر تحركاً جيداً طوال المباراة وأحدث تغييراً في المباراة بهدفه الأول قبل أن يضمن النتيجة بهدفه الثاني، وكان هدفه الثالث بمثابة النهاية المثالية لعرض رائع.