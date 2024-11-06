تياجو موتا: راضٍ تماماً عن أداء فريقي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:56 صباحاً - عبّر تياجو موتا، مدرب فريق جوفنتوس الإيطالي عن رضاه على المستوى الذي قدمه فريقه خلال التعادل 1-1 مع ليل الفرنسي، أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وقال تياجو موتا في تصريحات لقناة (سكاي سبورت إيطاليا): لقد أردنا نتيجة مختلفة، خلقنا العديد من الفرص للحصول على النتيجة التي نريدها، لكني سعيد بالأداء، يمكننا تحسين بعض الأشياء، لكن بشكل عام أنا راضٍ عن فريقي.

وأضاف: بالتأكيد كان بإمكاننا أن نؤدي بشكل أفضل في الثلث الأخير، ليل فريق يعرف ما يفعله، وهو مليء بالثقة في الوقت الحالي، لكن الأداء كان رائعاً من جانب لاعبي فريقي، الآن علينا استعادة طاقتنا والاستعداد للديربي.

وأوضح موتا: نستقبل الأهداف من أخطاء، ويمكننا الحد منها من خلال أن نكون أكثر عدوانية عندما نفقد الكرة، لقد رأيت توازناً أكبر اليوم… كان من الصعب علينا التقدم عبر منطقة الوسط لأن ليل كان يغلق جميع المساحات، لذلك كان علينا الهجوم من على الأطراف.