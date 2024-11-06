نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام العديد من المباريات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتشامبيونزليج.

وتعد أبرز مواجهات اليوم برشلونة ضد النجم الأحمر وآرسنال ضد إنتر ميلان وباريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ ضد بنفيكا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

شاختار ضد يانج بويز – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إنتر ميلان ضد آرسنال – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونيخ ضد بنفيكا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

النجم الأحمر ضد برشلونة – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

شتوتجارت ضد أتالانتا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فاينورد ضد سالزبورج – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

سبارتا براج ضد بريست – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.