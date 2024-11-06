نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتحدث عن "تزوير واسع النطاق" في فيلادلفيا.. والسلطات تنفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن إشاعات تفيد بوقوع عمليات «تزوير واسع النطاق» في مدينة فيلادلفيا، من دون أن يقدم أيّ دليل على هذه الاتهامات التي نفتها السلطات.

وقال ترامب «هناك الكثير من الحديث حول عمليات تزوير واسعة النطاق في فيلادلفيا» التي تعدّ معقلا للديموقراطيين في ولاية بنسلفانيا حيث تدور المنافسة الأشدّ بينه وبين كامالا هاريس.

ونفت سلطات فيلادلفيا بشدة هذه الاتهامات.

وأكد المسؤول في المدينة سيث بلوستاين أن التصويت في فيلادلفيا جرى «بشكل آمن»، مضيفا «هذا التصريح لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهذا مثال آخر على المعلومات الكاذبة».