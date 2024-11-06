ترامب يحقق الفوز في ولاية بنسلفانيا أهم وأكبر الولايات المتأرجحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، حقق الفوز في أهم وأكبر الولايات الأمريكية المتأرجحة التي تمنحه 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، وكانت فيها المنافسة مع كامالا هاريس على أشدها.

كان "ترامب" فاز بهذه الولاية بفارق ضئيل عام 2016، فيما فاز بها جو بايدن بفارق ضئيل عام 2020. ومع خسارة هاريس لهذه الولاية التي اختتمت فيها حملتها الانتخابية، تتراجع حظوظها في الوصول إلى البيت الأبيض.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن ترامب أصبح الرئيس ومستعدون للعمل على تنفيذ أجندته.

وأضاف "جونوسون": "الجمهوريون على أهبة الاستعداد للتصرف فورًا وفقا لأجندة الرئيس الجديد".

وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر؛ فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم 538 صوتًا، حيث إن لكل ولاية عددًا محددًا من أصوات المجمع الانتخابي يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من الأصوات.

ويستثنى من ذلك ولايتي نبراسكا ومين، فهما الوحيدتان اللتان لهما نظام خاص يسمح بتقسيم أصوات المجمع الانتخابي على المرشحين بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب، لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع الانتخابي، أي 270 صوتًا.

وعلى الرغم من أنه يحق لنحو 240 مليون شخص التصويت في الانتخابات الأمريكية هذا العام، فإنه من المرجح أن يقرر عدد صغير نسبيًا منهم فقط مَن يصبح الرئيس المقبل ووفق المراقبين فهناك ولايات توصف بالولايات المتأرجحة وهي: أريزونا، وجورجيا، وميتشيجان، ونيفادا، وبنسلفانيا، ويسكونسن، هي التي تملك مفاتيح البيت الأبيض.