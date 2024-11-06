نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي نظيره فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق السادس من نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من لقاءات دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب سان سيرو، مباراة اليوم التي تجمع بين إنتر ميلان وأرسنال في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

موعد مباراة إنتر ميلان وأرسنال في دوري أبطال اوروبا

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وإنتر ميلان عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

وتنقل مباراة إنتر ميلان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.