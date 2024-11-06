نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يفوز بولاية جورجيا الحاسمة في إطار الانتخابات الأميركية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور حاسم في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، تمكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الفوز بولاية جورجيا، وهي واحدة من الولايات المتأرجحة ذات الثقل الانتخابي الكبير. الفوز في جورجيا يُعتبر نقطة تحول في الانتخابات، حيث يضيف ترامب أصواتًا حاسمة إلى رصيده في المجمع الانتخابي، مما يقربه من حسم السباق نحو البيت الأبيض.

أظهرت نتائج فوكس نيوز أن ترامب حصل على 216 صوتًا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى 54 صوتًا إضافيًا ليصل إلى الرقم الضروري للفوز وهو 270 صوتًا.

تشير الأرقام إلى تقدم ترامب في عدد من الولايات الحاسمة التي لعبت دورًا كبيرًا في تحديد هوية الفائز في الانتخابات السابقة. وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، أكد مستشار حملة ترامب لشؤون الأميركيين العرب أن النتائج الأولية تعكس دعمًا قويًا من الناخبين الأميركيين العرب لحملة ترامب، الذين ساهموا في حسم المعركة الانتخابية في العديد من الولايات.

وأضاف أن ترامب سيعلن فوزه قريبًا، حيث يتوقع أن يتمكن من تأمين الأصوات اللازمة من الولايات المتأرجحة. في المقابل، كانت الأجواء في معسكر الديمقراطيين، وتحديدًا في تجمعات مؤيدي كامالا هاريس، مليئة بالإحباط بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم ترامب، ما دفع الحشود إلى مغادرة الأماكن في حالة من الصدمة.