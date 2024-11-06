نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انتصار داخل الشيوخ الأمريكي بانتزاع هذه المقاعد لصالح الجمهوريين وامرأة من ذوي البشرة السمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في وقت فيه السباق المحموم نحو البيت الأبيض، هناكسباقات أخرى داخل مضمار التشريع، والذي يحدث داخل البوتقة الأمريكية، وفي ظل أكبر انتخابات يشهدها العالم.

تمكن الجمهوريون من الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي كان يشغله الديمقراطيون عن ولاية أوهايو، وذلك وفقًا لتوقعات محطتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز". يعد هذا الفوز بمثابة الهزيمة الثانية على التوالي للمعسكر الذي تدعمه كاملا هاريس على يد فريق دونالد ترامب.

من جهة أخرى، فاز الديمقراطي بوب فيرجسون بمنصب حاكم ولاية واشنطن، في انتصار آخر للحزب الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة.

في خطوة تاريخية، فازت النائبة الأمريكية ليزا بلانت روتشستر بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، لتصبح أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة السوداء يمثل ولاية ديلاوير في المجلس. وأضافت روتشستر في خطاب فوزها أمام مؤيديها: "قال الشعب كلمته، ونحن نحمل أملا مشرقًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي".

كما فازت أنجيلا ألسبروكس، النائبة الديمقراطية من ولاية مريلاند، بمقعد في مجلس الشيوخ أيضًا، لتصبح واحدة من أول امرأتين من أصحاب البشرة السوداء اللتين تم انتخابهما في مجلس الشيوخ الأمريكي في نفس الوقت.

أما في ولاية مونتانا، فقد فاز الحاكم الجمهوري جريج جيانفورتي بولاية ثانية لمدة أربع سنوات، متفوقًا على منافسه الديمقراطي ريان بوس. يواصل الحزب الجمهوري الهيمنة في ولاية مونتانا التي يتمتع فيها بأغلبية كبيرة في المجلس التشريعي المحلي.