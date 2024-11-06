مدرب ميلان: فزنا على الريال بـ (الشجاعة وعدم الخوف)

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - يرى باولو فونسيكا، مدرب فريق ميلان الإيطالي، أن فريقه استحق الفوز على ريال مدريد في معقله لأنه تحلى بالشجاعة ولم يخف من مواجهة الفريق الملكي.

وقال فونسيكا بعد الفوز 3-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا: أعتقد أننا فزنا لأن اللاعبين لديهم الشجاعة للقدوم إلى هنا واللعب دون خوف من أي شيء.

وأضاف: أردنا الاحتفاظ بالكرة وفعلنا أشياء رائعة في الشوط الأول ثم عانينا أكثر قليلاً بعد الاستراحة، لكننا فعلنا ذلك معاً، واستحقينا الفوز تماماً، ليس لأننا سجلنا 3 أهداف لكن لأننا لعبنا أيضاً بجودة عالية.

وقال أيضاً: لا أتفق عندما يقول الناس إن الكرة الإيطالية دفاعية، يمكننا أن نكون فريقاً يتمتع بمبادرة أكبر وسيطرة على المباراة في أوروبا، هذه هي خصائص الفريق… لقد أثبتنا أن الفرق الإيطالية لا تدافع فقط، لقد لعبنا الكرة وكان لدينا تمركز رائع، يتمتع الفريق بالصبر للاحتفاظ بالكرة واختيار اللحظة المناسبة للهجوم، يجب أن نستمر في التحسن حيث لدينا الكثير من الإمكانات.