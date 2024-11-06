توم هانكس يكشف عن سعادته بعدم إنتاج جزء ثانٍ من Forrest Gump: "لا حاجة لتكرار العظمة!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب النجم العالمي توم هانكس عن امتنانه لعدم إنتاج جزء ثانٍ من فيلمه الكلاسيكي Forrest Gump، الذي أُطلق عام 1994.

على الرغم من مرور 30 عامًا على طرحه، لا يزال الفيلم يحتل مكانة خاصة في قلوب محبي السينما.

في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز، تطرق هانكس وزميلته روبن رايت، إلى إرث الفيلم، حيث أكد هانكس: "Forrest Gump عمل فني مستقل بحد ذاته، ولا يجب تكراره أبداً. نحن محظوظون لأننا لم نحاول صنع جزء آخر. لماذا نضع قبعة فوق قبعة؟".

توم هانكس يكشف الجانب المظلم عن طفولته

خلال الحوار، تطرق هانكس أيضاً إلى طفولته المضطربة، حيث عاش في فترات صعبة نتيجة تنقل عائلته بين المدن وظروف المعيشة القاسية، مما أثر على استقراره العاطفي.

بدأت شهرة هانكس في عالم التمثيل بعد دوره في فيلم Splas، واستمر في تحقيق النجاح مع أفلام مثل sleepless in Seattle وPhiladelphia، قبل أن يتوج بجائزة الأوسكار عن دور في Forrest Gump.

ومن المثير للاهتمام أن هانكس يُعرف أيضاً بشغفه بنادي أستون فيلا الإنجليزي، مما يبرز شخصيته الفريدة في عالم النجومية.