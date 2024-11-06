نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الرابعة: قمة مرتقبة بين الكويت وشباب الأهلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأربعاء، مباراتا الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب ناساف كارشي الأوزبكي مع الحسين إربد الأردني الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والكويت الكويتي مع شباب الأهلي الإماراتي الساعة 19:00.
النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
الكويت- الكويت × ناساف كارشي- أوزبكستان 0-0
شباب الأهلي- الإمارات × الحسين إربد- الأردن 3-1
ناساف كارشي- أوزبكستان × شباب الأهلي- الإمارات 2-1
الحسين إربد- الأردن × الكويت- الكويت 2-1
شباب الأهلي- الإمارات × الكويت- الكويت 4-1
الحسين إربد- الأردن × ناساف كارشي- أوزبكستان 2-1
ترتيب المجموعة الرابعة
1- شباب الأهلي: 6 نقاط (8- 4)
2- الحسين إربد: 6 نقاط (5-5)
3- ناساف كارشي: 4 نقاط (3-3)
4- الكويت: نقطة واحدة (2- 6)