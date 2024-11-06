دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الرابعة: قمة مرتقبة بين الكويت وشباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأربعاء، مباراتا الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب ناساف كارشي الأوزبكي مع الحسين إربد الأردني الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والكويت الكويتي مع شباب الأهلي الإماراتي الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

الكويت- الكويت × ناساف كارشي- أوزبكستان 0-0

شباب الأهلي- الإمارات × الحسين إربد- الأردن 3-1

ناساف كارشي- أوزبكستان × شباب الأهلي- الإمارات 2-1

الحسين إربد- الأردن × الكويت- الكويت 2-1

شباب الأهلي- الإمارات × الكويت- الكويت 4-1

الحسين إربد- الأردن × ناساف كارشي- أوزبكستان 2-1

ترتيب المجموعة الرابعة

1- شباب الأهلي: 6 نقاط (8- 4)

2- الحسين إربد: 6 نقاط (5-5)

3- ناساف كارشي: 4 نقاط (3-3)

4- الكويت: نقطة واحدة (2- 6)