تربية طفلك على العنف؟ تجنب هذه الأخطاء التربوية الشائعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تشعر بالقلق من سلوك طفلك العنيف؟ هل تتساءل عن الأسباب التي قد تدفعه إلى التصرف بهذه الطريقة؟ قد يكون السبب في ذلك بعض الأخطاء التربوية التي قد نرتكبها دون قصد. في هذا المقال، سنتناول أهم الأسباب النفسية والتربوية التي تؤدي إلى سلوكيات عنيفة عند الأطفال، وكيفية تجنبها.

النموذج الذي يراه الطفل: الأطفال يتعلمون بالتقليد، فإذا كان الطفل يشاهد العنف في المنزل أو في المجتمع من حوله، فمن الطبيعي أن يقلده.

العنف اللفظي والجسدي: استخدام العنف اللفظي والجسدي كوسيلة للتأديب يجعل الطفل يعتقد أن العنف هو الحل الأمثل للمشاكل.

الإهمال العاطفي: الشعور بالإهمال والعزلة قد يدفع الطفل إلى التصرف بعنف لجذب الانتباه.

المقارنة مع الآخرين: مقارنة الطفل بشكل مستمر بغيره من الأطفال قد تؤدي إلى شعوره بالنقص والغضب.

صعوبات التعلم: الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم قد يشعرون بالإحباط والغضب، مما يدفعهم إلى التصرف بعنف.

اضطرابات نفسية: بعض الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مما يزيد من احتمالية سلوكهم العنيف.