نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على أبرز الأعمال الفنية لـ جالا فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة جالا فهمي، الذي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1962، ورحلت عن عالمنا في 26 فبراير 2022، وذلك بعدما قدمت أعمال فنية متنوعة بين السينما والتلفزيون، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية لـ جالا فهمي.

جالا فهمي

معلومات عن جالا فهمي

ولدت يوم 6 نوفمبر 1962، نشأت جالا فهمي وسط أسرة تعشق الفن، فـ والدها المخرج الراحل أشرف فهمي، وشقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي وهي أيضًا أخت غير شقيقة للموسيقار عمرو سليم، سُميت بصاحبة الوجه الجميل بدأت حياتها الفنية في سن مبكر، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها ومارسة التمثيل، وألتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت عام 1986، بالإضافة لأتقانها عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والأسبانية بسبب تنقلها وسفرها لعدة بلدان، ثم عملت في الإذاعة والتلفزيون كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان “حكايات راوية وفكري”، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت من خلالها نجاحًا هائًلا في مجموعة الأفلام التي قدمتها.

أعمال جالا فهمي في السينما

قدمت جالا العديد من الأعمال السينمائية، منها: فيلم أول مرة تحب ياقلبي، سمكة وأربع قروش، الحب في طابا، جالا جالا، كلام الليل، بيتزا بيتزا، قبضة الهلالي، طاطا وريكا وكاظم بيه، يوم مر ويوم حلو.

أعمال جالا فهمي في الدراما

كما شاركت في أعمال درامية أيضا، منها:مسلسل ليالي الحلمية ، ولعها شعللها.



وفاة الفنانة جالا فهمي



تُوفيت الفنانة جالا فهمي في 26 فبراير 2022 عن عمرٍ ناهز 59 عامًا.