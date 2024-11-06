العالم اليوم - ملك البحرين يهنئ ترامب بفوزه بالرئاسة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر ملك البحرين يهنئ ترامب بفوزه بالرئاسة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة دونالد ترامب بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية.

و أعرب الملك عن خالص تهانيه على الثقة التي أولاها الشعب الأميركي لترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الرئاسية .

وأشاد عاهل البحرين في البرقية بــ"العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي تمتد لأكثر من 120 عاما، وتستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة في جميع المجالات، وتقوم على قاعدة قوية من الاحترام المتبادَل والمصالح المشتركة".

كما أشار إلى "تطلعه إلى العمل معا لتعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية المتميزة والدفع بها قدما الى آفاق أرحب وتطوير وتنمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك البناء لتحقيق المنافع المتبادلة لصالح البلدين والشعبين الصديقين، وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة".

كما عبر عن تنمنياته "لعلاقات البلدين الصديقين دوام النماء والازدهار وللشعب الأميركي المزيد من التقدم والرقي والتطور".