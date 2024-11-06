العالم اليوم - حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية قرب مطار بن غوريون

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية قرب مطار بن غوريون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، استهداف قاعدة تسرفين الإسرائيلية بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب.

وذكر حزب الله، في بيان صحفي أنه :"تم استهداف قاعدة تسرفين (التي تحتوي على كليات تدريب عسكرية) اليوم بالقرب من مطار بن غوريون جنوب تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية".

وأضاف أن ذلك يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر".

وأعلن حزب الله، في بيانات منفصلة سابقة، أن عناصره استهدفوا صباح الأربعاء مستوطنات سعسع وكريات شمونة وكفرسولد وقاعدة راوية الإسرائيلية في الجولان بصليات صاروخية، كما استهدفوا دبابة ميركافا ومنزلا يتحصّن فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلة بصاروخين موجهين.