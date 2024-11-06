‏الكرملين بعد فوز ترامب: أمريكا يمكنها تسهيل إنهاء الصراع بأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الكرملين بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، إن أمريكا يمكنها تسهيل إنهاء الصراع بأوكرانيا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وتشهد الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

ويبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.