أسطورة ريال مدريد: أنشيلوتي فقد السيطرة على الفريق!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - يرى أسطورة نادي ريال مدريد، بيديا مياتوفيتش، أن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، فقد السيطرة على الفريق، مشيراً لضرورة إعادة الحافز للاعبين في المباريات المقبلة.

وخسر ريال مدريد أمام ميلان، بنتيجة 3-0، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب “سانتياغو برنابيو”.

الخسارة أمام ميلان، تأتي بعد خسارة الميرنجي في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، بنتيجة 4-0، لتزداد الضغوط على المدرب الإيطالي.

وقال مياتوفيتش في تصريحات لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “ريال مدريد يعاني من كل شيء، أشعر أن الفريق أصبح خارج سيطرة أنشيلوتي”.

وتابع: “لقد قام ببعض التغييرات في الشوط الثاني، واعتقد أنه لم يكن يعرف إلى أين ستأخذه خلال المباراة أو كيف ستؤثر على أداء الفريق”.

واستمر: “اعتقد أن الفريق في حالة استرخاء بعد كل ما فازوا به من بطولات على مدار آخر 3 أو 4 سنوات، هذا أمر واضح تماماً”.

وواصل تصريحاته: “لا أعرف مدى قدرة أنشيلوتي على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من عدمه، لكن يجب أن يكون هناك حافز للاعبين، لأنني اعتقد أن هناك الكثير منهم غير سعداء، يلعبون أقل من المتوقع”.

وأتم: “الوضع يقلقني بعض الشيء، اعتقد أن أنشيلوتي لم يعد بنفس القوة التي كان عليها مع لاعبيه في ريال مدريد”.