سر الباذنجان المقرمش والخالي من الزيت: حيل منزلية مضمونة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعشقين طعم الباذنجان المقلي المقرمش، ولكنكِ تخافين من السعرات الحرارية الزائدة؟ لا تقلقي، فقد جمعنا لكِ في هذا المقال مجموعة من الحيل الذكية التي ستساعدكِ على تحضير باذنجان مقلي مقرمش وخالي من الزيت تقريبًا، لكي تستمتعي بطعمه اللذيذ دون الشعور بالذنب.

الخطوة الأولى: قطعي الباذنجان إلى شرائح أو مكعبات متساوية.

الخطوة الثانية: رشي الملح على شرائح الباذنجان واتركيها لمدة 30 دقيقة على الأقل. الملح سيسحب الرطوبة الزائدة من الباذنجان.

الخطوة الثالثة: اشطفي الباذنجان جيدًا من الملح وجففيه بمناديل ورقية.

الخطوة الأولى: بعد تجفيف الباذنجان، غلفي شرائح الباذنجان بالطحين أو النشا. هذه الطبقة الرقيقة ستعمل كحاجز بين الباذنجان والزيت، مما يقلل من امتصاصه للزيت.

الخطوة الأولى: تأكدي من أن الزيت ساخن جدًا قبل إضافة الباذنجان. هذا سيؤدي إلى تكوين قشرة خارجية مقرمشة بسرعة، مما يمنع الزيت من النفاذ إلى داخل الباذنجان.

الخطوة الأولى: استخدمي مقلاة غير لاصقة ذات جودة عالية. هذا سيقلل من كمية الزيت اللازمة للقلي ويمنع الباذنجان من الالتصاق بالمقلاة.

الخطوة الأولى: بعد قلي الباذنجان، ضعيه على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

اختيار نوع الباذنجان: الباذنجان الرومي أو البيضاوي يحتوي على نسبة ماء أقل من الأنواع الأخرى، مما يجعله يمتص كمية أقل من الزيت.

تقطيع الباذنجان: كلما كانت شرائح الباذنجان أرق، كلما قل الوقت اللازم للقلي وقل امتصاصه للزيت.

استخدام بدائل القلي: يمكنك استخدام الفرن أو الهواء الساخن بدلاً من القلي التقليدي للحصول على نتائج صحية أكثر.

باستخدام هذه الحيل البسيطة، يمكنكِ الاستمتاع بطعم الباذنجان المقلي دون القلق بشأن السعرات الحرارية الزائدة. جربي هذه الطرق وشاركينا نتائجكِ!