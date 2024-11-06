الكشف عن قائمة المنتخب القطري لمواجهتي أوزبكستان والإمارات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - كشف الإسباني ماركيز لوبيز، مدرب المنتخب القطري، عن قائمة العنابي لمواجهتي أوزبكستان والإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب القطري نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ثم يرحل لمواجهة الإمارات يوم 19 من ذات الشهر ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ويتواجد المنتخب القطري في المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وجاءت قائمة العنابي بشكل كامل على النحو التالي:

سعد الشيب، صلاح زكريا، مروان شريف، مشعل برشم، أحمد الجانحي، أحمد فتحي، أكرم عفيف، إبراهيم الحسن، إسماعيل محمد، إدميلسون جونيورز، المعز علي، المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، جاسم جابر، سلطان البريك، طارق سلمان، عبد الرحمن مصطفى، عبد العزيز حاتم، عبد الكريم حسن، عبد الله اليزيدي، لوكاس مينديز، محمد مونتاري، محمد وعد، مصطفى طارق، همام الأمين، يوسف عبد الرزاق.