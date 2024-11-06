ألكسندر أرنولد .. أولوية قصوى ل- ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن ريال مدريد بدأ يدرس بشكل جدي دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل، للتعاقد مع ظهير أيمن جديد.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد كان يؤجل تعزيز هذا المركز، حتى صيف 2025، ولكن النتائج المحققة مؤخراً والمستوى الذي يقدمه الفريق على الصعيد الدفاعي دفع ريال مدريد لتعديل موقفه.

وأكدت الصحيفة، أن التعاقد مع ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، بات ينظر إليه على أنه ضرورة قصوى خلال الميركاتو الشتوي المقبل..

‏ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن.

وكان ريال مدريد يستهدف الحصول على اللاعب عبر صفقة مجانية، بنهاية الموسم، ولكنه في حال استقر على التعاقد معه في يناير/كانون الثاني المقبل، سيكون مجبراً على التفاوض مع ليفربول بشأن قيمة الصفقة.