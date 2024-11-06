باريس سان جيرمان يستقر على مكان ملعبه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن إدارة باريس سان جيرمان حسمت مكان الملعب الجديد والذي سيتم بناءه، خلال الفترة المقبلة.

وبعد عدم التوصل لاتفاق مع بلدية باريس بشأن استملاك ملعب “حديقة الأمراء” الذي يستضيف مباريات الفريق الحالية، قرر النادي الفرنسي بناء ملعب جديد.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن إدارة بي إس جي ستبني ملعبها الجديد في ضاحية بواسي، القريبة من مقر تدريباته الجديد الذي افتتحه مؤخراً.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الملعب الجديد سوف يتسع لحضور 60 ألف متفرج، وسيكون ملحقاً به سلسلة من الفنادق والمراكز التجارية ليحمل مسمى “بي إس جي لاند”.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن باريس سان جيرمان يحلم بمشروع متكامل لن يكون له مثيل، وسوف يشيد على مساحة 50 فداناً.