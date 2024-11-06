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أحمد جودة - القاهرة - مباراة أرسنال وإنتر ميلان اليوم.. القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × إنتر ميلان Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2024.. تستعد الجماهير الكروية لمشاهدة مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة الأوروبية، أرسنال وإنتر ميلان، على ملعب سان سيرو في دوري أبطال أوروبا ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، بينما يأمل إنتر ميلان في تحقيق نتيجة إيجابية للصعود في جدول الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية. التاريخ يشهد على أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تكون مثيرة وحافلة بالأهداف، ونتوقع أن تكون مباراة اليوم مواصلة لهذه السلسلة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة أرسنال وإنتر ميلان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة أرسنال وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة أرسنال وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يشهد ملعب سان سيرو مواجهة نارية تجمع بين عملاقي أوروبا، أرسنال وإنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا. ستقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإنتر ميلان بدوري الأبطال

ستكون مباراة أرسنال وإنتر ميلان على موعد مع عشاق كرة القدم عبر شاشة beIN Sports HD 2، حيث ستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري. يأتي اختيار هذه القناة لنقل هذه المواجهة الهامة في إطار حرصها على تقديم أفضل المحتوى الرياضي للجماهير، حيث ستتيح الفرصة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم العربي متابعة هذه المباراة المثيرة. ستوفر القناة تغطية شاملة للمباراة، بدءًا من الاستوديو التحليلي قبل المباراة وحتى التعليقات الحماسية خلال المباراة وبعدها، مع تعليق المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي الذي سيضيف لمسة خاصة على هذه المواجهة المرتقبة.

باريس سان جيرمان يواجه أتلتيكو مدريد وأستون فيلا يسعى لمواصلة انتصاراته

جمع باريس سان جيرمان 4 نقاط من تعادل مع آيندهوفن وهزيمة أمام أرسنال، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد 3 نقاط من خسارتين أمام ليل وبنفيكا.

أما فريق أستون فيلا الإنجليزي، الذي حقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، فيحل ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي في الثامنة إلا ربع مساءً. في نفس التوقيت، يلتقي شاختار دونيتسك الأوكراني مع يونج بويز السويسري.

مواجهات أخرى في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مباريات الجولة بمواجهات أخرى تجمع شتوتجارت الألماني مع أتالانتا الإيطالي، سبارتا براغ التشيكي مع بريست الفرنسي، فاينورد الهولندي مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، وبايرن ميونخ الألماني مع بنفيكا البرتغالي.

وبحسب النظام الجديد للمسابقة، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرةً إلى دور الـ16. فيما تتواجه الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين بنظام مباراتي الذهاب والإياب لتأهل 8 فرق أخرى. أما الفرق المتبقية فتودع البطولة، في أول موسم يتم فيه توسيع عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

إنتر ميلان 3 مباراة الثامن ارسنال 3 مباراة التاسع

تشكيل أرسنال المتوقع ضد إنتر ميلان اليوم

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، يوريان تيمبر.

خط الوسط الدفاعي: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو.

خط الوسط الهجومي: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينلي.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد أرسنال اليوم