فوائد مذهلة لعصير التفاح والبنجر والجزر (ABC) للجسم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - هل تبحث عن مشروب صحي ولذيذ يعزز صحتك ويمنحك الطاقة؟ لا تبحث أكثر من عصير ABC! هذا المزيج السحري من التفاح والبنجر والجزر يقدم لك مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بدءًا من تعزيز المناعة وحتى تحسين صحة القلب.

لماذا عصير ABC؟

عصير ABC غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة الجسم. إليك أهم فوائد هذا العصير الرائع:

يعزز المناعة: بفضل محتواه العالي من الفيتامينات C و A ومضادات الأكسدة، يساعد عصير ABC في تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

يحسن صحة القلب: يحتوي البنجر على النترات التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يدعم الهضم: الألياف الموجودة في التفاح والبنجر تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

يخلص الجسم من السموم: يساعد عصير ABC على طرد السموم من الجسم بفضل خصائصه الطبيعية.

يحسن صحة الجلد والشعر: مضادات الأكسدة في عصير ABC تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

يعزز الطاقة: السكريات الطبيعية في عصير ABC توفر لك دفعة سريعة من الطاقة.

يحسن صحة العين: يحتوي الجزر على بيتا كاروتين الذي يحول إلى فيتامين أ في الجسم، وهو ضروري لصحة العين.

يساعد على إنقاص الوزن: عصير ABC منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

يحسن صحة الدماغ: النترات الموجودة في البنجر تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز الوظائف الإدراكية.

كيفية تحضير عصير ABC:

اغسل التفاح والبنجر والجزر جيداً.

قطع الفواكه والخضروات إلى قطع صغيرة.

ضع القطع في العصارة واستخرج العصير.

يمكنك إضافة القليل من الماء أو العسل حسب الرغبة.

نصائح إضافية:

الانتظام: اشرب عصير ABC بانتظام للاستفادة القصوى من فوائده.

التنوع: يمكنك إضافة فواكه وخضروات أخرى إلى عصير ABC مثل الخيار أو الكرفس.

الاعتدال: على الرغم من فوائده العديدة، يجب تناول عصير ABC باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.