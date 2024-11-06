فلوريان فيرتز .. الهدف الرئيسي لمانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك فيرتز عقداً مع ليفركوزن، حتى صيف 2027، ولكن تقارير عديدة تشير إلى أنه يقضي موسمه الأخير مع الفريق، في ظل سعي العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للظفر بخدماته.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “TEAMtalk” البريطانية، فإن مانشستر سيتي يرى أن التعاقد مع فيرتز يشكل أولوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الشبكة، أنه يتوجب على السيتي دفع رسوم انتقال كبيرة من أجل الحصول على خدمات اللاعب، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 90 مليون جنيه إسترليني.

وأتمت الشبكة: “يبقى ريال مدريد المنافس الأبرز على الصفقة، وقد تزيد حظوظ الميرنجي في حال قرر تعيين تشابي ألونسو مدرباً للفريق، خلفاً لكارلو أنشيلوتي”.