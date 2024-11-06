نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على الأعمال الفنية المقبلة لـ خالد سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الفنان خالد سليم، اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ 49، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1975، ويعتبر من أهم فنانين الوسط الفني في هذا الجيل، ومن أبرز مطربين مصر والوطن العربي، ولديه بصمته الخاصة الذي يتركها في العديد من أعماله الفنية سواء في الغناء أو التمثيل، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز أعماله الفنية التي ينتظرها خلال الفترة المقبلة.

خالد سليم

أعمال خالد سليم الفنية المقبلة

كشف خالد سليم عن أعماله الفنية المقبلة، في تصريحات تلفزيونية سابقة، خلال الفترة الماضية، قائلًا:" أنتظر عرض فيلم في القلب قريبًا، كما أنني مرتبط بمسلسلين هما السجل الأسود ودون مقابل من بطولة هاني رمزي، بالإضافة إلى مشاركتي في موسم دراما رمضان المقبل 2025".

معلومات عن خالد سليم

ولد "سليم" في 6 نوفمبر1975، بـ الكويت، وعاش في الكويت حتى أنهى دراسته الثانوية، اشتهر بتقديم حفلات في دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية، وكُرم كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل " نجوم 2000 " في قناة النيل للمنوعات، يجيد الغناء بالعديد من اللهجات العربية، وطرح عدد من الألبومات الناجحة منها: "ولا ليلة ولا يوم"، و"غايب عني".

واتجه للتمثيل، وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها: "سنة أولى نصب"، و"كان يوم حبك"، و"عمليات خاصة"، وشارك في مسلسلات ناجحة منها: "آن الأوان"، و"جبل الحلال"، ومأمون وشركاؤه".