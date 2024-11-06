3 وصفات طبيعية لتقشير الجلد الميت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - التقشير وأهميته لصحة البشرة

يُعتبر التقشير أحد العوامل الأساسية للعناية بالبشرة، حيث يساهم في إزالة الخلايا الميتة التي تتراكم على سطح الجلد. تُعيق هذه الخلايا تراكم الأوساخ والزيوت، مما يؤدي إلى بشرة باهتة وغير نضرة. لذلك، يُعد التقشير عملية ضرورية للحصول على بشرة صحية ومتألقة.

وصفات طبيعية لتقشير الجلد الميت

تتميز الوصفات الطبيعية بأنها لطيفة على البشرة وخالية من المواد الكيميائية القاسية التي قد تسبب تهيجًا. إليك بعض الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل لتقشير الجلد.

1. مقشر السكر وزيت الزيتون

هذا المقشر مثالي للبشرة الجافة، حيث يجمع بين خصائص السكر الخشنة والمرطبات الغنية في زيت الزيتون.

المكونات: ملعقة كبيرة من السكر البني. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير: قومي بخلط السكر البني وزيت الزيتون في وعاء حتى يتجانسا. طبقي الخليط على بشرة نظيفة ودلكي بلطف بحركات دائرية. اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف.



2. مقشر القهوة وزيت جوز الهند

هذا المقشر مثالي لمحبي القهوة ويتمتع بخصائص شد البشرة وتنشيط الدورة الدموية.

المكونات: ملعقتان كبيرتان من قهوة الطحن. ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: اخلطي القهوة وزيت جوز الهند حتى تحصلي على عجينة. ضعي الخليط على البشرة ودلكي بحركات دائرية لعدة دقائق. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



3. مقشر الشوفان والعسل

يعتبر هذا المقشر مناسبًا للبشرة الحساسة نظرًا لخصائص الشوفان المهدئة ولزوجة العسل المرطبة.

المكونات: ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير: اخلطي الشوفان والعسل حتى يتكون خليط متجانس. وزعي الخليط على وجهك مع التدليك بلطف. اتركي الخليط لعدة دقائق قبل غسله بالماء الدافئ.



فوائد الانتظام في تقشير البشرة

تمنح البشرة المقشرة بانتظام مظهرًا أكثر نضارة وحيوية. بالإضافة إلى ذلك، يسهم التقشير في تحسين الامتصاص الفعال للمرطبات ومنتجات العناية بالبشرة، ويقلل من احتمالية انسداد المسام وظهور البثور. تذكري دائمًا اختبار المكونات على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية قبل الاستخدام الكامل.