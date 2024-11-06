الأهلي على أعتاب التعاقد مع أولى صفقاته الشتوية.. ليس مهاجم

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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بفرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي بات قريبا من التعاقد مع أولى صفقات يناير ولكنه ليس مهاجم"

وأضاف:" النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع مدافع جديد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تجديد إصابة النجم المغربي أشرف داري مدافع الفريق"

وأشار كريم رمزي:" كولر طلب ضرورة ضم مدافع في يناير المقبل، بسبب الإصابات التي يتعرض لها الثنائي أشرف داري وياسر إبراهيم، وتراجع مستوى يوسف أيمن، ولذلك يود استقدام مدافع آخر بجوار رامي ربيعة ".