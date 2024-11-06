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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف حامل اللقب الأهلي وغريمه الأزلي الزمالك مواصلة البداية القوية للدوري المصري عندما يلتقيان مع زد وسموحة على الترتيب في الجولة الثانية للمسابقة يومي الخميس والجمعة.

الأهلي والزمالك.. انطلاقة مثالية في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي المسابقة بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن سموحة والمصري والاتحاد السكندري والزمالك.



وطلب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي من لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات المحلية وعدم الاستهانة بالمنافس للحفاظ على لقب الدوري.

وحذر كولر لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية مثلما حدث في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا مشددًا على ضرورة التمرير السليم والتمركز الجيد في كل الكرات.

وأبدى كولر سعادته بالمستوى الذي يقدمه مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي.

ويسعى أبو علي لتسجيل المزيد من الأهداف للحفاظ على لقب هداف الدوري للعام الثاني تواليًا.

ويتصدر أبو علي قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الأولى برصيد هدفين بالتساوي مع زميله حسين الشحات.

وقال أبو علي لموقع الأهلي الرسمي: "لا اهتم بتسجيل الأهداف بقدر اهتمامي بمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات لأن مصلحة الفريق أهم من الجميع.

وأضاف: "بالطبع أنا كمهاجم أتمنى أن أسجل الكثير من الأهداف وأن اختتم الموسم متوجًا بلقب الهداف ولكني أشعر بسعادة كبيرة كذلك عندما يسجل زملائي، وأتمنى لهم أن يسجلوا المزيد دائمًا لمساعدة الفريق على الفوز باستمرار وهم كذلك يهنئونني دائمًا بعد التسجيل وهذا شعور رائع بين جميع اللاعبين".

من جهته طالب مجدي عبد العاطي مدرب زد لاعبيه بالتركيز الشديد أمام الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال عبد العاطي إن إدارة ناديه نجحت في ضم لاعبين جدد في المراكز التي يحتاجها مع انطلاق منافسات الموسم الجديد للحفاظ على متوسط أعمار الفريق ليصبح من أكثر الفرق الشابة في الدوري الممتاز ومن أجل المنافسة على تحقيق مركز متقدم في الدوري.

وتعادل زد في أولى مبارياته بالمسابقة مع الجونة.

تحديات الزمالك

يأمل الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه غوميز في تخطي عقبة سموحة يوم الجمعة بإستاد الجيش في برج العرب.

ويخوض الزمالك المباراة في ظل ظروف صعبة إذ يغيب هدافه وصانع لعبه أحمد سيد "زيزو" بسبب الإصابة وكذلك لاعبه الجديد القادم من إنبي محمد حمدي.

ويعاني زيزو من مزق فى العضلة الخلفية بينما يعاني حمدي من مشكلة في الرباط الخارجي للركبة.

وانتظم لاعب الوسط ناصر ماهر في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الثلاثاء عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له، وعانى ماهر من إجهاد في العضلة الضامة.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية غدًا الخميس بإقامة 3 مواجهات إذ يلتقي غزل المحلة مع طلائع الجيش والاتحاد السكندري مع حرس الحدود إلى جانب مباراة الأهلي مع زد.

ويوم الجمعة يلعب بتروجيت مع مودرن سبورت وإنبي مع بيراميدز والزمالك مع سموحة.

وتختتم الجولة يوم السبت بـ3 مباريات فيلتقي المصري مع الجونة والبنك الأهلي مع فاركو وسيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي.

ويتذيل سيراميكا وطلائع الجيش وحرس الحدود والبنك الأهلي وفاركو المسابقة دون أي رصيد من النقاط.