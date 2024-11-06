العالم اليوم - فوز ترامب برئاسة أميركا يدفع أسواق الخليج الرئيسية للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - ارتفعت أسواق الخليج الرئيسية، الأربعاء، مع إعلان دونالد ترامب فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، الأمر الذي يعد عودة سياسية مذهلة بعد أربعة أعوام من مغادرته البيت الأبيض.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.9 بالمئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 2.1 بالمئة، وارتفاع سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 3.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى سهم الشركة السعودية للكهرباء الذي قفز 5.9 بالمئة، بعد إعلان الشركة عن نمو في صافي ربح الربع الثالث.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة، مدعوما بصعود سهم سالك للتعرفة المرورية 1.9 بالمئة.

وأطلقت الإمارات استراتيجية لرفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أمثاله، إلى 2.2 تريليون درهم بحلول 2031.

وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر البورصة 0.1 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر سوق الكويت الرئيسي بنسبة 0.64 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة بعد مكاسب لجلستين، إذ صعد الدولار وسط التوقعات بفوز ترامب وكذلك مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع.