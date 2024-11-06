انت الأن تتابع خبر "لو جوزك سابك تبقي بحق!".. اخلطي زيت الزيتون على القرنفل وتخلصي من أكبر مشكلة تواجه الستات في جميع المراحل العمرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعد مزيج زيت الزيتون والقرنفل من الوصفات الطبيعية المميزة التي حققت شهرة واسعة في عالم العناية بالشعر،يجمع بين فوائد زيت الزيتون المغذي والقرنفل المعزز لصحة الشعر، مما يجعله حلاً مثاليًا لمن يسعى للحصول على شعر قوي ولامع، سنتعرف في هذا المقال على كيفية إعداد هذه الوصفة، وأبرز فوائدها لشعرك.

طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل

لتحضير هذا المزيج، تحتاج أولاً إلى طحن حبات القرنفل المحمصة حتى تتحول إلى مسحوق ناعم، ثم أضف حوالي ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، واخلطهما جيداً حتى تتجانس المكونات، بعد ذلك، غطِّ الوعاء بإحكام واحفظه في مكان مظلم لمدة أسبوع، بعد انتهاء المدة، قم بتصفية الخليط لإزالة أي شوائب، وأصبح الزيت جاهزًا للاستخدام، استخدم هذا الزيت لتدليك فروة رأسك بلطف، واتركه لبضع ساعات قبل شطفه بالماء.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر