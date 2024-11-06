انت الأن تتابع خبر "ازاي ماكناش نعرفها"...معجزة عشبة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق 60 عام .. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان من أفضل الخيارات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث تتمتع بفوائد عديدة تساهم في شد البشرة وتقليل التجاعيد المبكرة، وبفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية، تساعد بذور الكتان في تأخير علامات الشيخوخة وتعزيز إنتاج الكولاجين، وفي هذا المقال، سنستعرض وصفة ماسك يومي فعال من بذور الكتان لمكافحة التجاعيد.

المقادير

لاعداد ماسك بذور الكتان، ستحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

ملعقة صغيرة من جل الصبار

طريقة التحضير

قم بإحضار اناء مناسب وضع فيه جميع المكونات المذكورة.

ابدأ بإضافة بذور الكتان المطحونة، ثم أضف عصير الليمون، جل الصبار، ومسحوق النشا.

قلب جميع المكونات جيدًا حتى تحصل على قوام ثقيل ومتماسك.

بعد ذلك، قم بفرد المزيج على وجهك واتركه لمدة ساعة كاملة حتى يجف تمامًا.

عند انتهاء الوقت، يمكنك تدليك البشرة برفق للتخلص من خلايا الجلد الميتة ومنحها إشراقة جديدة.

ثم، اشطف وجهك بالماء البارد وادهن قليلًا من زيت بذور الكتان لترطيب البشرة وتغذيتها.

وصفة إضافية لبذور الكتان

لتجهيز ماسك آخر، ستحتاج إلى:

ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان

ثلاث أكواب من الماء